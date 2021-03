Karol G e il sogno tutto italiano: “Vorrei collaborare con Anna di Bando”

ROMA – Ha collaborato con artisti di tutto il mondo come Nicki Minaj ma ha un sogno tutto italiano. A rivelarlo è lei stessa: Karol G. La popstar vorrebbe lavorare con la nostra Anna, la rapper diventata celebre grazie alla sua hit “Bando” verso la quale ha parole di grande stima:



L’artista colombiana nata a Medelìn e con alle spalle una partecipazione a X Factor Colombia, nell’attesa che si realizzi il suo desiderio, si gode l’uscita del suo nuovo e terzo disco. È su tutte le piattaforme dal 26 marzo “KG0516”.

“KG0516” rappresenta il numero di un volo aereo e contiene un messaggio nascosto.

KG è l’acronimo di Karol G mentre il numero del volo si rifà alla data 16 maggio 2006, il giorno in cui l’artista ha firmato il suo primo contratto discografico.

“Questo album- spiega Karol G- rappresenta l’evoluzione di Carolina come persona e di Karol G come artista. Questo è un volo in cui vorrei che tutti i miei fan si imbarcassero. Un viaggio musicale da fare assieme in cui ogni brano rappresenta un volo aereo che ci porterà tutti in un posto nuovo”.