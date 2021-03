Random sta per farci volare: è attivo il presave di “Nuvole”

ROMA – Il countdown è ormai agli sgoccioli. Esce venerdì 2 marzo “Nuvole”, il primo disco full lenght di Random. Il lavoro, che arriva dopo l’EP “Montagne russe, è disponibile in presave al LINK.

Il cantautore, al secolo Emanuele Caso, torna con un disco di crescita in cui racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso.