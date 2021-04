Dopo Sanremo ancora voglia di live, Madame annuncia il suo primo tour

ROMA – Il Festival di Sanremo ha acceso le speranze per un ritorno alla musica suonata dal vivo e c’è positività nell’ambiente nonostante il perdurare della pandemia di Coronavirus. Dopo Massimo Pericolo, anche Madame annuncia un tour per la fine di quest’anno: il primo della sua carriera.



Il calendario

La rapper porterà in tour il suo primo album omonimo uscito la scorsa settimana, un racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca e Madame attraverso il quale, in un percorso di presa di coscienza e liberazione, si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione.

Il primo appuntamento su un palco è il 3 dicembre all’Atlantico di Roma. Di seguito il calendario completo ↓



I biglietti

I biglietti del tour sono disponibili online su Ticketone e Vivaticket dalle 16 di oggi e nei punti vendita a partire dalle ore 11 di giovedì 8 aprile.