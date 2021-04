Il nuovo album di Rkomi è “Taxi Driver”. L’annuncio con un trailer

ROMA – Dopo settimane di indizi e spoiler, Rkomi annuncia ufficialmente la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album. Lo fa con un trailer dallo stile cinematografico, che lo vede protagonista. Nell’immaginario del progetto il film di Martin Scorsese con Robert De Niro, “Taxi Driver”. Questo il titolo del disco, in uscita il 30 aprile.



“Taxi Driver” è il terzo lavoro del rapper milanese, che a marzo 2019 ha pubblicato “Dove gli occhi non arrivano”, già suo best seller con collaborazioni del calibro di Elisa, Dardust, Carl Brave, Jovanotti e Ghali.

Questo nuovo disco sarà disponibile in versione digitale, cd e lp. Da oggi in pre-order i quattro formati: cd e lp autografato in esclusiva Amazon, sul sito https://shop.universalmusic.it/ CD + T-shirt oppure Taxi Driver Kit.