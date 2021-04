Ultimo annuncia un live in streaming: in diretta dal Colosseo

ROMA – Una performance speciale per presentare il suo nuovo singolo. Pensa in grande Ultimo e lancia un live al Parco archeologico del Colosseo. Sarà in streaming su LiveNow ‘Buongiorno vita – L’evento’, una serata anteprima per presentare il nuovo singolo che dà il nome all’appuntamento.

Ultimo si esibirà giovedì 22 aprile alle 21, insieme al suo pianoforte. Alla regia gli Younuts!. ‘Buongiorno vita’ sarà, poi, disponibile su tutte le piattaforme a partire dall’una di notte.

I biglietti e i proventi all’Unicef

I biglietti per la serata sono disponibili su LiveNow e su TicketOne al prezzo di 10 euro. Per i possessori dei biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50%. Parte dei proventi saranno devoluti all’Unicef.

L’artista, al secolo Niccolò Morriconi, è goodwill ambassador del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia dal 2019. Con questo progetto rinnova il proprio supporto nella lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari da portare avanti in Mali, dove Ultimo è stato lo scorso anno.