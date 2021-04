Jupiter’s Legacy, rilasciato il trailer del nuovo superhero drama

ROMA – Su Netflix si prepara per il debutto un atteso superhero drama. Jupiter’s Legacy, la nuova serie originale della “N” rossa basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, debutta sulla piattaforma con 8 episodi 7 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

JUPITER’S LEGACY, LA TRAMA

Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

JUPITER’S LEGACY, IL TRAILER

I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.