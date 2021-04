ROMA – Combattere le ineguaglianze nella distribuzione dei vaccini e promuovere un accesso globale alle dosi. E’ con questo intento che Greta Thunberg ha deciso di donare attraverso la sua fondazione, 100mila euro all’Oms. I soldi andranno al programma Covax, nato proprio per favorire un accesso equo alle vaccinazioni per i Paesi più svantaggiati. Ad annunciare l’iniziativa è stata l’attivista svedese con un tweet

About 1 in 4 people in high-income countries have received a COVID-19 vaccine, compared with just 1 in more than 500 in low-income countries.

My foundation will donate €100000 to support COVAX to ensure a more equitable global COVID-19 vaccine distribution. #VaccineEquity pic.twitter.com/JKxZC4s8F7 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 19, 2021

“Circa una persona su quattro nei Paesi ad alto reddito hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Soltanto uno su 500 nei Paesi poveri”, ha scritto Greta Thunberg nel post. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia dell’ineguaglianza dei vaccini – ha detto inoltre Greta durante la conferenza stampa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro Covid-19”. L’attivista ha tenuto anche a specificare che i soldi donati dalla sua fondazione provengono dai numerosi premi ricevuti per il sostegno nella lotta al cambiamento climatico.