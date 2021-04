“Vorrei non lottare più per non essere considerato stravagante”

ROMA – Una chiacchierata sul genere e sulla musica. Francesca Michielin chiude con La Rappresentante di Lista il suo primo podcast, “Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?”.

Portavoci di uno stile libero, il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina canta l’amore senza filtri, come abbiamo potuto vedere sul palco del Festival di Sanremo dove hanno partecipato con “Amare”.

È così che i due aprono la chiacchierata con la lettura della poesia “Amare è Rischiare” di Alda Merini che Francesca dedica a Malika Chalhy, la ragazza protagonista del recente terribile episodio di cronaca, insultata e ripudiata dai genitori per aver fatto coming out.

“Per cosa lotti?”

L’episodio entra poi nel vivo con la domanda che ha aperto tutte le puntate: “per cosa lotti?”. Risponde Veronica che la sua lotta quotidiana è più che altro con se stessa “Lotto per l’ecologia, per un senso di giustizia comune. Spero che tutti combattano per queste cause e mi piacerebbe che non ci fosse più quel senso continuo di battaglia: noi contro voi”.

La fluidità

Proprio per questo La Rappresentante di Lista ha deciso di identificare il proprio stile col termine Queer Pop: le loro canzoni non possono essere classificate o ingabbiate in un genere, sono fluide. La fluidità è uno dei temi a loro maggiormente cari:

“La gente ha la necessità di categorizzare. Che genere fate? è sempre stata una domanda che ci ha messo in difficoltà” – dice Dario – “non sono mai stato in grado di rispondere finché non abbiamo incontrato la parola Queer, che rappresenta la possibilità di fluire da un genere all’altro. Ci siamo detti che è esattamente quello che vogliamo essere musicalmente- aggiunge Veronica – La fluidità d’altronde è quello che fa l’acqua che rompe la roccia e attraversa i confini”.

La chiacchierata prosegue con un altro tema caldo come quello della rappresentanza e della rappresentazione. Con la prima intendono il farsi portavoce di una categoria che non è accettata dalla società, ed è importante per affermarne l’esistenza e farla diventare modello di una realtà possibile a cui si può aspirare. Da artisti, tutti convengono nel percepire un senso di responsabilità salendo sul palco a rappresentare un modello possibile.

Diverso il significato di rappresentazione che, se rinchiusa in certi schemi, come per esempio quello della mascolinità proposta nei film e nell’arte, spesso alimenta la cosiddetta mascolinità tossica. Francesca si chiede se questo immaginario maschile diffuso e radicato nella mentalità, possa rendere difficile il coming out più per l’uomo che per la donna.

Risponde Dario:

“Secondo me è più difficile per la donna. La mia considerazione deriva dal fatto che esistono molti più termini offensivi per definire l’omosessualità maschile rispetto alla femminile. Paradossalmente l’esistenza del termine offensivo, indica che esiste quella possibilità di rappresentazione. Se le donne omosessuali sono meno rappresentate anche nei termini, questo significa che è meno diffusa la loro rappresentazione, quindi meno accettata la loro realtà”.

“Non voglio più lottare per non essere considerato stravagante”

Francesca pone, infine, la domanda che chiude ogni puntata, “per cosa non vorresti più lottare?”. Dario che ha già lottato molto per imporre le proprie fragilità risponde:

“Oggi devo affrontare meno lotte. Probabilmente vorrei non lottare più per non essere considerato stravagante”.

Veronica pensa che la strada da fare sia ancora in salita: