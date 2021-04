A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (30 aprile)

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai nuovi singoli di Beba e Wrongonyou ai dischi di Rkomi e Motta.

I singoli

Beba torna su tutte le piattaforme con “Narciso”, il suo nuovo singolo. Il brano si ispira al mito greco di Eco e Narciso per raccontare una storia d’amore tossica vissuta in prima persona.

Dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo, Wrongonyou continua a godersi una fase piena di nuova musica e torna su tutte le piattaforme con un brano inedito. Esce stanotte ‘Solow’, pezzo che si aggiunge alla tracklist di ‘Sono io’, il disco uscito lo scorso 12 marzo per Carosello Records. Prodotto da Riccardo Scirè, il singolo è un freschissimo brano pop pieno di contrasti. Da un lato la melodia spensierata e il suono della chitarra, dall’altro una tematica tutt’altro che leggera: la solitudine. L’artista romano, al secolo Marco Zitelli, racconta di come abbia imparato ad abbracciarla, imparando a ‘star bene da solo’.



Nashley è su tutte le piattaforme con “Soli assieme”, una richiesta d’aiuto, un tentativo di salvare in tutti i modi un amore incompreso. Il singolo arriva dopo “Giovane e triste”, brano che ha aperto il 2021 in musica del rapper.



Chiamamifaro pubblica “Bistrot”. L’artista di Bergamo torna dopo il successo di “Pasta rossa”, che sulle piattaforme ha superato i 700mila stream complessivi, e i brani “Domenica” e “Londra”. Tutti anticipano il primo ep della cantautrice, al secolo Angelica Gori, in uscita l’11 giugno.

Lortex torna con “Disastro”, il suo nuovo singolo. Il giovane artista torinese, al secolo Lorenzo Mirabella, racconta un momento di incertezza di una relazione, quando due persone decidono di prendersi una pausa di riflessione.



I The Kolors pubblicano “Cabriolet Panorama”, il nuovo singolo scritto da Stash con Davide Petrella. Nel testo la fotografia del momento in cui ci si rende conto che la persona che hai incontrato è diversa da tutte le altre, da ogni storia precedente.



Fanno un tuffo nel passato i rovere nel loro nuovo singolo. La band annuncia l’uscita di “bim bum bam”, un brano all’insegna della spensieratezza di un passato impossibile da dimenticare. Il gruppo l’ha scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Anna Tatangelo pubblica “Serenata”, nuovo brano inedito che arriva dopo “Guapo” in collaborazione con Geolier e “Fra me e te” con Gemitaiz. Nel testo la cantante racconta la storia di quelle ragazze che hanno personalità e non vogliono sentirsi la parte debole di una coppia.

Gli album



Una parata di stelle e colleghi per un disco che è tra i più attesi di questa stagione. Esce stanotte ‘Taxi Driver’, il nuovo lavoro di Rkomi. Il rapper milanese, al secolo Mirko Manuele Martorana, torna dopo il successo di ‘Dove gli occhi non arrivano’ del 2019, già suo best seller con collaborazioni del calibro di Elisa, Dardust, Ghali, Carl Brave e Jovanotti. Proprio per questo le aspettative da parte dei fan sono alte. Rkomi ha cercato di soddisfarle specificando, però, che in questo album non si è voluto replicare. “Non voglio ripetermi- ha detto qualche giorno fa nelle storie di Instagram- mi voglio divertire, crescere. So di saper fare musica bella a priori del genere”. A lanciare una piccola anteprima di quello che sarà il singolo ‘Ho spento il cielo’, in collaborazione con Tommaso Paradiso. Nella tracklist ci sono, poi, anche Gazzelle, Ariete, Gaia Gozzi, Roshelle, Ernia, Irama, Dj Shablo, Sfera Ebbasta, Dardust, Tommy Dali e Chiello, rapper del collettivo Fsk. A condire il tutto l’immaginario cinematografico del progetto. L’ispirazione è una e chiara: arriva dal film di Martin Scorsese con Robert De Niro, ‘Taxi Driver’.



“Profondamente” è il nuovo EP dei Sierra. Il duo di X Factor torna con un lavoro di otto tracce, frutto delle registrazioni in studio fatte quest’anno. In questo EP i Sierra continuano la loro esplorazione musicale che parte da strutture pop e dalle loro radici hip hop, arricchite da elementi riconducibili alla dance e all’EDM, o alla trap della nuova scuola francese. Il lavoro è stato anticipato da “Mezze Lune”, singolo uscito a inizio 2021.



Villabanks lancia il suo nuovo mixtape, “Filtri”. Il rapper propone una raccolta di tracce che vede la partecipazione di ospiti d’eccezione. Tema principale la nudità come forma d’arte, la bellezza di un corpo, femminile o maschile che sia.

“S.E.N.T.I.” è il nuovo EP di lvca, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Giada Mesi. Anticipato dal singolo “lvca non esiste”, l’EP si compone di sei tracce che riflettono la visione multiforme del giovane artista, che si muove con curiosità attingendo tra diversi universi: rap, cantautorato, indie e forma canzone più classica sono i diversi linguaggi a cui lvca affida le proprie esperienze di vita, piccoli e grandi traumi riformulati e trasfigurati attraverso numerosi giochi di parole e immagini metafisiche.



A distanza di tre anni da ‘Vivere o morire’, Motta torna con il suo nuovo progetto. Esce stanotte ‘Semplice’, un disco che racconta un percorso di crescita sia personale che artistico del cantautore, al secolo Francesco Motta. Ed è proprio in questo lavoro che il 34enne sceglie di spogliarsi di ogni sovrastruttura, far pace con le sue contraddizioni e tornare alla semplicità delle cose. Il disco è stato anticipato dal singolo ‘E poi finisco per amarti’.



Dj Khaled torna stanotte con il suo nuovo disco, “Khaled Khaled”. Una raccolta di pezzi piena di ospiti di non poco conto. Tra le tante collaborazioni: Post Malone, Drake, Meghan Thee Stallion, Justin Bieber, DaBaby, H.E.R. e Lil Baby. Tredici le tracce in tutto.

Dopo aver dato un assaggio dell’album, pubblicando la prima parte, “fusion a metà”, Davide Shorty pubblica il disco “fusion.”. All’interno dell’album troviamo collaborazioni con artisti del calibro di Roy Paci, Koralle – side project di Godblesscomputers -, Dj Gruff, Serena Brancale, Sans Soucis, Gianluca Petrella – trombonista italiano jazzista di fama internazionale -, Amir Issaa, Davide Blank, Tom Ford, Emanuele Triglia e Alessio Bond