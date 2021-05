VIDEO|Ora Lol parla in dialetto: tutto il meglio del peggio

“A parlare siamo bravi tutti, ma a parlare con un accento che non è tuo un po’ meno”. Recita così il testo che accompagna il video lanciato da Amazon Prime Video su Youtube sulla nuova sfida in cui si sono cimentati i protagonisti di Lol, la serie televisiva del momento che ha fatto ridere milioni di italiani. Tra improbabili uscite lessicali in dialetti lontani dalle proprie origini ed esternazioni alquanto incomprensibili, ecco l’ultima prova del cast più amato degli ultimi mesi.

GUARDA IL VIDEO