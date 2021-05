Luca Chikovani nel cast di House of Gucci. L’annuncio dell’attore

ROMA – Luca Chikovani, classe 1994, nel cast di House of Gucci. Lo youtuber, amatissimo dai giovani dopo il debutto con il disco Star, si è ‘lanciato’ nel mondo del cinema. Lo abbiamo visto nei panni di Tancredi in Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, in quelli di Enrico nella fiction Un passo dal cielo 6 e nel cortometraggio Revenge Room, Luca ha annunciato di far parte del cast del film di Ridley Scott con Lady Gaga, nei panni di Patrizia Reggiani, e Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci.

Nel film di Scott, regista de Il Gladiatore e The Martian, oltre a Gaga e Driver, Jared Leto Al Pacino . La pellicola ci riporterà nel 1995 quando Maurizio Gucci, nipote del fondatore della Maison Gucci, fu trovato morto nell’androne del palazzo del suo ufficio in via Palestro a Milano. La mandante dell’esecuzione fu Patrizia Reggiani.