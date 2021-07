Fulminacci e Giuse The Lizia al LAZIOSound Festival

Roma – Iniziato il 12 luglio con Tredici Pietro e il giorno dopo con Roberto Gatto e Ainé, la serata del 14 luglio del LAZIOSound Festival – promosso da Regione Lazio – è dedicata al cantautorato con la voce di Giuse The Lizia e Fulminacci, affermato esponente del cantautorato giovane italiano, reduce dall’esperienza di Sanremo. Non è un caso che il singolo di Sanremo 2021 di Fulminacci si chiami proprio “Santa Marinella”, e che il cantante, fresco della pubblicazione dell’album “Tante care cose” abbia scelto il Castello di Santa Severa come tappa del suo tour.

LAZIOSound a sostegno della musica Under35

La rassegna porta in scena urban, jazz, cantautorato e musica a cappella: ogni giornata un genere diverso, per un festival che si fa manifesto di quel movimento e sommovimento musicale e artistico che, fermentato nell’ultimo anno e mezzo, ora vuole esplodere live, riappropriandosi del suo spazio. La quattro giorni di musica si chiude domani, 15 luglio, con i Neri per caso e il #volkafest, dedicato alla voce, con l’esibizione di Occhi chiusi in mare aperto, Coro notevolmente, Coro femminile EOS, Il coro che non c’è.