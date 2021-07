Diana Del Bufalo shock: “Mi piace il catcalling”

Nuova forte presa di posizione di Diana Del Bufalo. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, molto spesso oggetto di critiche per la vita lussuosa messa in mostra sui social e giudicata eccessiva dai suoi detrattori, stavolta punta il dito contro il catcalling. “A me piace – confessa in una storia Instagram – ero dentro la macchina e due uomini mi hanno chiamato ‘A bella’. In questo stato? Siete falsi però…”.

Parole che hanno scatenato la reazione della rete, tutta a sfavore di Diana.

Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza

Noi tutte invece che dopo averlo subito ci sentiamo umiliate e terrorizzate tanto da cambiare strada abbiamo vissuto sicuramene un’allucinazione collettiva — Giorgia (@debyconunab) July 16, 2021

mai visto una persona più stupida di diana del bufalo, ha basato la sua carriera su questo personaggio da finta rincoglionita ma lo è realmente — 𝐌x2 🗡 (@bluevenis) July 16, 2021

che diana del bufalo fosse scema era risaputo, la cosa che mi fa incazzare è che questa gente è seguita da milioni di persone e finché le donne saranno le prime a pensarla così non saremo mai in grado di risolvere il problema — 𝐚𝐬𝐢𝐚 (@slowdancing19) July 16, 2021

Posizione diametralmente opposta a quella di un altro volto noto della televisione italiana, Aurora Ramazzotti, diventata testimonial della battaglia contro le molestie in strada.

