Le offese dopo le molestie, Aurora Ramazzotti: “Per il cat calling insultata perché non sono abbastanza bella”

Sono le parole di Aurora Ramazzotti, intervistata dal Corriere della Sera. L’inviata delle Iene, figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle Hunziker, giorni fa aveva denunciato di essere stata vittima di ‘cat calling’. Denuncia su Instagram che si è trasformata in dibattito pubblico sul tema (qui per approfondire). “Temo che sia una prassi così normalizzata da risultare antipatico — per paradosso — un intervento come il mio”.