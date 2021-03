VIDEO|Il cat calling di Er Faina: “Non c’è er manuale de rimorchio”

Il cat calling continua a tenere banco. Dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti, è esplosa la polemica sulle molestie in strada ai danni delle donne (qui l’approfondimento di Diregiovani). Un tema caldo tra i giovani e non solo. Anche Damiano Coccia, conosciuto da tutti come “Er Faina”, ha voluto dire la sua. L’influencer si è lasciato andare a un lungo sfogo in story Instagram che non lascia spazio all’immaginazione su quale sia la sua posizione sul tema.

“Non c’è un manuale di rimorchio – sentenzia Er Faina – se uno vede due belle gambe…quando ero piccolino e passava una bella ragazza gridavo ‘A fantastica”. I video proseguono con una riproduzione di un film in cui Carlo Verdone tenta il corteggiamento al volante di un’auto.

Poi la chiusura in compagnia della nonna: “Se qualcuno mentre vai a fare la spesa ti dice ‘a bella’, tu che fai?” “Dico grazie…”, risponde la nonna.