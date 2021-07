Giffoni Music Concept, cancellate le esibizioni serali

Brutte notizie per i fan della musica. A causa della delicata situazione sanitaria in cui ci troviamo in questo periodo, saltano le attività serali del Giffoni Music Concept previste in Piazza Lumière.

Lo ha annunciato il Giffoni Film Festival, in accordo con il Comune di Giffoni Valle Piana, al fine di evitare eventuali assembramenti.

Tutti gli altri appuntamenti in programma nelle sale della Cittadella del Cinema e in Multimedia Valley, così come la presenza dei talenti musicali per gli incontri con i soli giurati, proseguiranno regolarmente e in totale sicurezza.

Sul palco erano attesi, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli, Aka 7even, Gazzelle, Carl Brave. E poi ancora Noemi, Clementino, Franco126.

“Già dallo scorso anno – dichiarano il direttore Claudio Gubitosi e il Presidente Pietro Rinaldi – i giffoner hanno dimostrato di saper rispettare le regole in modo rigoroso. Siamo stati un esempio per i tanti altri eventi e festival italiani e internazionali, dimostrando che è possibile proseguire un’attività culturale nel modo più giusto per il momento che stiamo vivendo. Di fronte ad una situazione ancora incerta, abbiamo deciso di reagire immediatamente”.

.

“La scelta di sospendere le attività legate alla musica dal vivo in Piazza Lumière – afferma il sindaco di Giffoni Antonio Giuliano – è un atto di responsabilità da parte del Festival e del Comune per prevenire eventuali assembramenti dovuti dall’arrivo delle tante persone che seguono l’evento. Arriverà il tempo per rivedere il nostro paese pieno del nostro pubblico”.