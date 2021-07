X Factor 2021, online il primo teaser. Si parte il 16 settembre

Tutto pronto per la nuova edizione di X Factor. Nel primo teaser, online da oggi, anche il nuovo claim “Come as you are” titolo che oltre ad essere un invito per nuove aspiranti star è anche un richiamo allo storico pezzo dei Nirvana. Nella clip anche Ludovico Tersigni, nuovo conduttore dello show. Accanto a lui i giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton già protagonisti di X Factor2020.

X Factor 2021, addio alle categorie

Come già annunciato in precedenza, per la prima volta nella storia del programma, quella in arrivo il 16 settembre su Sky Uno e Now, sarà una stagione senza categorie, che saluta i limiti di sesso, età e formazione (solisti o band). L’idea è quella di creare squadre più eterogenee, accomunate solamente dal tipo di proposta musicale.

