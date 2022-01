Blind, fuori da oggi il video del singolo ‘Non mi perdo più’

E’ online il video di ‘Non mi perdo più’, il nuovo singolo di Blind in rotazione radiofonica dal 21 gennaio per Sony Music Italy.

Dopo X Factor, il successo di ‘Cuore nero’

L’ex concorrente di X FACTOR 2020, dopo l’enorme successo di ‘Cuore Nero’, oltre 23 milioni di stream, certificato platino e le collaborazioni con diversi artisti come Guè Pequeno e Nicola Siciliano, Mameli, Nashley e Giaime, torna così con il nuovo singolo. “Ho deciso di girare il video tra i tetti e i sotterranei di un palazzo, proprio per far capire il mio stato d’animo di questo periodo. Alti e bassi. Ad un tratto sei così vicino al cielo e ti sembra quasi di toccarlo, un attimo dopo sprofondi sotto terra scavando nelle tue insicurezze”, ha detto Blind del video diretto da Peter Marvu

Ogni venerdì l’artista conduce su RDS NEXT, la web radio di RDS, un programma tutto suo che si chiama NEWSIC FRIDAY dalle 14 alle 16. BLIND, insieme ad altri conduttori, parlerà delle novità musicali, anche con ospiti e andrà a scoprire artisti emergenti intervistandoli per raccontare la loro storia.

‘Non mi perdo più’, il video