L’addio di Federica Pellegrini alle Olimpiadi: “Sono fiera di me”

Si conclude a Tokyo 2020 la carriera olimpica di Federica Pellegrini. La campionessa italiana ha conquistato un settimo posto nei 200 stile alla sua quinta finale consecutiva alle Olimpiadi, segnando la sua ultima partecipazione ai giochi olimpici.

“E’ stato un viaggio incredibile… bellissimo e difficile…”, scrive Federica su Instagram. “Sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro d’acqua disponibile! Sono felice veramente felice oggi! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più! Grazie a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni. Grazie alla mia famiglia. E grazie al mio staff che non ha mai mollato come me!”