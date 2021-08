‘Prima di tutto tocca nascere’. Ecco il fumetto per trovare la luce e imparare a restarci

Fin dalla nascita, prematura di un mese, Mattia sembra non trovare un posto nel mondo. Figlio di un uomo ormai arreso al fallimento e di una donna troppo presa da se stessa e da antichi risentimenti, quando per Mattia è il momento di camminare, non riesce nemmeno ad alzarsi: le gambe non lo reggono, e i medici non sanno capire perché. Forse il suo è un modo per rifiutarsi di affrontare la vita. Crescendo, però, tutto cambia. Improvvisamente Mattia si alza. Le gambe si muovono e, addirittura, cominciano a parlargli. Lo confortano, dandogli sicurezza, come delle vere life coach. E lo portano a Berlino, dove conoscerà l’amore per una ragazza e la passione per il disegno, senza tuttavia trovare un reale sostegno negli altri, né tantomeno in se stesso. Perché, come gli suggerirà una preziosa guida che incontrerà lungo il cammino, non basta raggiungere la luce: è necessario imparare a starci.

“Prima di tutto tocca nascere è una graphic novel frutto di un grande e maturo talento, che mette in scena i sogni e gli incubi, le ambizioni e le frustrazioni, gli ideali e i compromessi di chi, come il protagonista, continua a cercare il proprio posto nel mondo, dando al racconto un respiro universale”.