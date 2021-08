Tedua vivo per miracolo: il rapper coinvolto in un incidente stradale

Auto distrutta e pericolo scampato per Tedua. Il rapper è vivo per miracolo e a raccontarlo è lui stesso sui social dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. “La Divina Commedia non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno“, fa riferimento all’opera che ispira il suo ultimo mixtape il 27enne per spiegare l’esperienza che si è conclusa con l’automobile completamente accartocciata nella parte anteriore. Tedua la guidava in autostrada quando una pioggia battente ha creato una pozza d’acqua fatale. Per Mario Molinaro, questo il vero nome dell’artista, è stato impossibile mantenere il controllo del mezzo e non sbandare.

“Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto”, ha scritto il rapper sui social tornato a casa incredibilmente illeso.