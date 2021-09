Giulia Salemi e Gaia Zorzi, intervista doppia per il GF Vip Party

Conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality show partirà lunedì 13 settembre su Canale 5. I nostalgici del GF Vip 5 possono consolarsi. Uno dei personaggi più amati della passata edizione tornerà con un format caro ai telespettatori. Dal 13 settembre parte il GF Vip Party, che vedrà al timone Giulia Salemi e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

In attesa dell’inizio di questa nuova avventura, che debutterà il 13 settembre in live streaming alle 20:45 sulla piattaforma Mediaset Infinity, le due conduttrici sono protagoniste di una simpatica intervista doppia.