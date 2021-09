Can Yaman e Francesca Chillemi sul set fanno già scintille

Se il buongiorno si vede dalle stories…il rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi sul set è destinato a fare scintille. I due attori sono impegnati nelle riprese Viola come il mare, serie tv ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini e che vedrà protagonista un altro bello del cinema italiano: Luca Argentero. Dai contenuti social lanciati in queste ore sembra che l’affinità sia già a ottimi livelli: la coppia che si stuzzica sul backstage dà l’idea di essere molto affiatata.

LUI: “Aspetto Francesca Chillemi ma ancora non c’è. Nemmeno reparto trucco e parucco, solo sartoria”.

LEI: “Non ci credo che sei arrivato… Non è possibile”.

L’attore turco è reduce dalla positiva esperienza della Mostra del Cinema di Venezia dove è risultato tra i personaggi più acclamati.

