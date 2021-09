TG Diregiovani – Edizione del 20 settembre 2021

Nelle New del TG Diregiovani di oggi:

L’Italia del volley è campione d’Europa

Finisce 3 set a 2 per l’Italia la finale contro la Slovenia del campionato europeo di pallavolo maschile. Gli Azzurri, guidati dal ct Ferdinando De Giorgi, si sono portati a casa la vittoria al tie-break, conquistando il titolo di campioni d’Europa. Si tratta della settima volta che la nazionale maschile di volley si aggiudica la medaglia d’oro alla competizione continentale. L’ultima è stata nel 2005, quando l’Italia sconfisse la favorita Russia per 3 set a 2.

Emmy 2021, The Crown miglior serie drammatica

Come da pronostici, è The Crown la serie più premiata agli Emmy Awards, gli Oscar della televisione. La 73esima edizione dell’evento, andato in scena a Los Angeles, ha visto trionfare lo show di Netflix con ben 7 statuette, tra cui quella per la migliore serie drammatica. Ottimi risultati anche per Ted Lasso di Apple TV, che si porta a casa 4 premi, tra cui quello per la miglior comedy. Con altri due riconoscimenti per la miniserie La Regina degli Scacchi, Netflix è il network più premiato di questa edizione.

Amici 21 si apre con il tributo a Michele Merlo

E’ iniziata con un tributo a Michele Merlo la nuova edizione di Amici. La prima puntata del talent si è aperta con un toccante omaggio all’ex allievo della scuola, scomparso lo scorso 6 giugno a soli 28 anni in seguito ad una leucemia fulminante. In sua memoria, il corpo di ballo dei professionisti ha eseguito una coreografia sulle note di Aquiloni, uno dei brani più famosi del cantante. Tra i ballerini che si sono esibiti anche Adreas e Sebastian, che avevano condiviso con Michele la partecipazione ad Amici 16.

Luna Park, arriva su Netflix la nuova serie italiana

Mistero e intrecci famigliari. Questi sono i temi protagonisti di Luna Park, la nuova serie tutta italiana prodotta da Fandango e disponibile dal 30 settembre su Netflix. 6 episodi che hanno come filo conduttore la ricerca di una verità tenuta nascosta per anni, che vede la luce grazie ad un incontro voluto dal destino. Il tutto condito da un sapore retrò, un vero e proprio tuffo nel passato della Roma anni ‘60, tra il glamour della Dolce Vita e la magia del Luna Park.

Da oggi si può dormire nella casa di Winnie The Pooh

È disponibile su Airbnb la casa ispirata a Winnie The Pooh, una creazione originale che si inserisce nei festeggiamenti del 95° anniversario del celebre orsetto. La struttura, battezzata Bearbnb, è situata nella Foresta di Ashdown, nel Regno Unito, famosa per aver ispirato il Bosco dei Cento Acri. Il disegnatore di Winnie The Pooh, Kim Raymond, ha curato per Disney l’allestimento della casa, il cui interno offre numerosi richiami ai racconti originali di A.A. Milne.