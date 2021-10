È raggi gamma mania! Dopo il video di Giulia Stabile, Simone Nolasco e

Sebastian Melo Taveira che ballano sulle note della nuova hit di sangiovanni, tutto il web si sta divertendo a imitare la loro coreografia.

Tra i tanti utenti che si sono messi alla prova, anche Tommaso Stanzani.

Il ballerino di Amici 20 ha accettato la #raggigammachallenge, proponendo la sua versione in un parco all’aria aperta.

Il risultato è strepitoso!

sangiovanni – raggi gamma

VIDEO E TESTO

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così, così, così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno

E oggi prendo la metro

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così, così, così

che tutto torna umano

Mi sento un ragazzino alla prima cotta

Non ci sono più gli uomini di una volta

Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella

Il tuo amore spazza via le giornate di pioggia

Sai che ho mille problemi

Mille pensieri in testa, ma tu me li risolvi

Più o meno tutte le volte ti prendi cura di me

Anche quando non serve

No no, non è la mia prima volta

Ma sei la mia prima volta

Perché non ho conosciuto qualcuno come te

Lo sai cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così, così, così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno

E oggi prendo la metro

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così

Che tutto torna umano

Che mangio a pranzo se non ho fame

Che faccio adesso se non ci sei

Avevo bisogno di un po’ di spazio

Ma ora ti penso e lo sai

Cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così, così, così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno

E oggi prendo la metro

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così

Che tutto torna umano

Che tutto torna umano

Che tutto torna umano

Che tutto torna umano