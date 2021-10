Pierpaolo Pretelli e la dedica alla sua Giulia: “Una scommessa d’amore che ho vinto”

“Una scommessa d’amore che ho vinto”. Così Pierpaolo Pretelli ieri sera al termine della sua esibizione nei panni di Cesare Cremonini. Il cantante ha interpretato “La nuova stella di Broadway”, un brano importante per lui e Giulia Salemi perché ha suggellato la loro storia d’amore.

Il videomessaggio per Pretelli di Cesare Cremoni

Alla fine della sua performance, Pretelli ha voluto ribadire a Carlo Conti che lui la scommessa d’amore l’ha vinta, dedicando il suo pensiero alla fidanzata conosciuta al Grande Fratello Vip. Ma se Pierpaolo ha voluto sorprendere la sua Giulia anche lui ha ricevuto la sua sorpresa. Prima di arrivare sul palco, Carlo Conti gli ha mostrato il video saluto che Cesare Cremonini gli ha inviato: “So quanto è importante per te- ha spiegato il cantautore bolognese- quindi non serve che ti dica altro. Cantala con il cuore, sono pronto a tifare per voi”.

Dal canto suo, Giulia Salemi, impegnata tutti nella conduzione del GF Vip Party ha sostenuto il suo fidanzato indossando la maglietta con la scritta: “Una scommessa d’amore io&te”.