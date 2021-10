Nicola Bartolini, oro al corpo libero ai mondiali di ginnastica artistica a Kitakyushu

Nicola Bartolini ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Kitakyushu, in Giappone. Il 25enne azzurro di Quarti Sant’Elena, atleta della Pro Patria Bustese, ha trionfato nel corpo libero con un punteggio di 14.800. Alle sue spalle il giapponese Kazuki Minami (14,766) e il finlandese Emil Soravuo (14.700).

Nicola Bartolini is your 2021 Floor Champion!!!! As @OllyHogben said ” The Michel Angelo” of the floor exercise! pic.twitter.com/dnr0MtyKda