Mondiali ritmica, Baldassarri e Agiurgiuculese si fermano al sesto posto

Niente podio per Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Nella seconda parte degli individuali dei Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu, le due azzurre hanno passato le qualificazioni, rispettivamente di clavette e nastro, ma si fermano in finale entrambe al sesto posto.

Alle clavette, Milena ha eseguito un ottimo esercizio, ma non è bastato per spodestare dal podio le gemelle russe Dina e Arina Averina (rispettivamente primo e secondo posto) e la bielorussa Anastasiia Salos (terzo posto).

Esercizio non da meno al nastro per Alexandra, che paga la perdita dell’attrezzo durante l’esibizione. Un gran peccato. Sul podio del nastro bielorussa Alina Harnasko, seguita dalle gemelle Dina e Arina Averina.

Non resta che aspettare la finale di all-around a sqaudre, in programma il 29 ottobre dalle 10 circa e visibile in tv su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.