Buon giorno Esperti.

sono una mamma di una bimba di 9 anni. Credo di aver sottovalutato un argomento importante agli occhi di mia figlia e chiedo quindi dei consigli a come rimediare. L’altro giorno è arrivata la fatidica domanda “mamma ma come sono nata io?”. Ecco presa dall’ansia di rispondere e forse credendo che la storia della cicogna fosse ancora valida le ho detto proprio questo, che era stata portata dalla cicogna! E giustamente ha detto che non è vero che le cicogne portano i bambini perchè non le ha mai viste in cielo e soprattutto dove dovrebbero trovare questi bambini? E che dire ha ragione. La discussione è finita così ma so e giustamente spero che ritorni sull’argomento. A questo punto che faccio che le dico non sò proprio da dove partire? Potete consigliarmi dei libri o storie adatte a questa età?

Un grazie da una mamma sprovveduta!

Mamma

Cara Mamma,

lei non è stata affatto sprovveduta ha solo risposto di cuore, ha risposto come una mamma presa alla sprovvista. In fin dei conti probabilmente fino a poco tempo fa la Cicogna faceva parte del vostro bagaglio di storie, ma come ha potuto sperimentare si è ritrovata di fronte al pragmatismo di questa bellissima età e soprattutto alla sete di sapere. Nulla è compromesso e soprattutto non si preoccupi non ha perso la fiducia agli occhi di sua figlia. Giustamente ci chiede delle indicazioni su cosa leggere per evitare errori, sappiamo quanto sia delicato questo argomento, per questo il consiglio che potremmo darle è di recarsi in libreria e cercare il libro che ritiene più in linea con le sue corde. Consulti testi indicati per l’età di sua figlia, ce ne sono veramente tanti sicuramente troverà quello in linea con il vostro modo di dialogare. Non aspetti che sia sua figlia a riprendere il discorso ma che sia proprio lei a riportarla sull’argomento, con naturalezza e spontaneità.

Un caro saluto!