Gf Vip, Urtis confessa di aver avuto un ménage à trois con Fabrizio Corona

Tempo di confessioni nella casa più spiata d’Italia. Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, Giacomo Urtis ha raccontato di aver avuto una storia ‘piccante’ con un personaggio dello spettacolo che poi è andato in carcere. Più precisamente si trattava di un ‘ménage à trois’ che coinvolgeva anche la moglie, dove “Io guardavo loro”.

Le parole del chirurgo hanno scatenato incredulità e ilarità tra gli abitanti della casa del Gf Vip e non è stato difficile capire che il personaggio ‘segreto’ era Fabrizio Corona. L’imprenditore è infatti una conoscenza in comune tra Urtis e Sophie e in diverse occasioni inoltre, il chirurgo non ha mai nascosto l’amicizia con l’ex paparazzo.

Di Fabrizio Corona Urtis ha poi detto: “Io non volevo vivere a Milano (…) lui è l’amore della mia vita tant’è che sono uno dei pochi che negli anni è sempre rimasto”.

Corona risponde alle parole di Urtis

E che si tratti di Fabrizio Corona, è stato proprio l’imprenditore a confermarlo attraverso una storia su Instagram, anche se dalle sue parole, non è chiaro se si tratti di vera conferma o smentita ironica.