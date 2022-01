Disneyland Paris compie 30 anni con l’Avengers Campus: ecco tutte le novità

La parole d’ordine è SOGNARE. È sempre stato così. È così dal 12 aprile 1992: il giorno della storica apertura di Disneyland Paris, il Regno dei Sogni e della Magia che da 30 anni incanta grandi e piccini. Da 30 anni è il parco a tema più visitato d’Europa. Qual è l’ingrediente segreto? Innovare per dar vita a idee sempre nuove, esplorare nuove strade e reinventarsi continuamente, pur mantenendo sempre viva la visione di Walt Disney.

Sono tante, tantissime le novità in arrivo nella ‘casa parigina di Topolino’ in occasione del 30esimo anniversario di Disneyland Paris. Nuove scenografie, nuovi costumi, nuovi spettacoli, coreografie con droni e una speciale collaborazione nel campo della moda con la stilista Stella McCartney. Senza dimenticare l’Avengers Campus. Sì avete letto bene. Adesso non vi resta che allacciare le cinture, accendere l’immaginazione e spengere la realtà: tutto quello che c’è da sapere sui festeggiamenti, che partiranno dal 6 marzo.

DISNEYLAND PARIS COMPIE 30 ANNI, TUTTE LE NOVITÀ

Un nuovo show

Per il 30° Anniversario di Disneyland Paris, un nuovo spettacolo andrà in scena ogni giorno e più volte nell’arco della stessa giornata, nella Central Plaza di Disneyland Paris, proprio di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, che ora è più bello che mai dopo un’opera di restauro durata ben 12 mesi.

Questo nuovo show si compone di tre tematiche che festeggiano l’energia della passione, dei sogni, di una risata e che vedrà la partecipazione di oltre 30 personaggi Disney e ballerini con nuovi carri e una colonna sonora esclusiva. Sarà l’occasione per vedere Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e i loro amici vestiti con i nuovi costumi iridescenti creati appositamente per questo anniversario. Inoltre, si uniranno a loro anche molti altri personaggi che hanno segnato la storia dell’animazione, come il Genio di Aladdin, la Principessa Rapunzel, Jessie e Woody di Toy Story, solo per menzionarne alcuni. Per offrire un’anteprima dei nuovi costumi disegnati per questa celebrazione, Disneyland Paris ha organizzato una piccola sfilata in cui Topolino, Minnie e i loro amici calcano la passerella in uno scenario davvero unico.

Al calare della notte, i visitatori potranno assistere ad un nuovo spettacolare ed emozionante momento prima di Disney Illuminations. Con il nome di Disney D-Light, questo nuovo pre-show combinerà video- proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una coreografia di droni, per portare un tocco di Magia in più intorno al Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Con un vero e proprio concentrato di effetti speciali, le diverse scene trasformeranno il Castello come mai prima d’ora.

Per dare il via ai festeggiamenti, e per un limitato periodo di tempo, uno spettacolo aereo luminoso con 200 droni* (ideato con l’aiuto dello specialista europeo Dronisos, Fornitore Tecnologico Ufficiale con sede a Bordeaux) creerà un finale indimenticabile per questo nuovo pre-show notturno. Questa coreografia di droni formerà uno scintillante numero “30” nel cielo sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Si tratterà della prima volta in cui un Parco Disney utilizzerà la tecnologia dei droni per uno spettacolo quotidiano all’aperto sopra il Castello.

(*Alcune esperienze, spettacoli o eventi potrebbero subire variazioni o cancellazioni senza preavviso, in base a cambiamenti delle misure sanitarie e delle raccomandazioni delle autorità pubbliche, o in caso di condizioni meteorologiche avverse).

Nuova colonna sonora

Per l’anniversario è stata composta una nuova canzone: Un monde qui s’illumine, registrata con un’orchestra sinfonica presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra e arrangiata appositamente per questo pre-show, per renderlo ancora più emozionante. Un motivo elettronico e dance che accompagnerà gli ospiti durante il soggiorno e le vie del parco.

Nuovi costumi e le creazioni di Stella McCartney per Minnie

Dal 1992 ad oggi, all’interno delle sartorie di Disneyland Paris, sono stati realizzati più di 30.000 costumi – una delle più grandi collezioni di costumi in Europa. Nelle sartorie di DP lavorano oltre 40 persone tra modiste, modellisti, sarte e sarti. Per dare vita ai costumi di questo 30° anniversario sono stati stampati più di 700 metri di tessuto, cucite oltre 2.000 file di strass e sono stati utilizzati più di 190 gioielli. Luccicanza, glitter e look olografici iridescenti per spegnere 30 candeline.

Per questo importante compleanno, Minnie si è rivolta alla stilista britannica Stella McCartney per creare il suo primo completo pantalone. Una novità assoluta tra gli outfit di Minnie indossati a Disneyland Paris.

“Da sempre Minnie ha un posto speciale nel mio cuore. Condividiamo gli stessi valori. Ciò che amo di Minnie è che lei rappresenta la felicità, l’autenticità, l’essere sé stessi, e il fatto che riesca a essere d’ispirazione per le persone di tutte le età e di tutto il mondo. E in più ha davvero stile! Volevo che indossasse il suo primo completo pantalone a Disneyland Paris, per cui ho disegnato uno dei miei iconici abiti, un tuxedo blu, usando tessuti di provenienza sostenibile. Questa rivisitazione del suo classico abito a pois renderà Minnie un simbolo di progresso per la nuova generazione. Minnie lo indosserà in occasione del Women’s History Month“, ha detto Stella McCartney.

E come parte di una più ampia collaborazione con The Walt Disney Company, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Stella McCartney metterà in vendita anche una speciale t-shirt ispirata a Minnie. La t-shirt sarà disponibile esclusivamente online e negli store Stella McCartney l’8 marzo. Inoltre, a partire dalla primavera il brand lancerà una collezione in edizione limitata ispirata al famoso classico Fantasia.

Avengers Campus (apertura prevista nell’estate 2022)

Il 30esimo anniversario vedrà anche l’attesissima apertura della nuova area tematica Avengers Campus, parte integrante del cambiamento del Parco Walt Disney Studios iniziato con l’inaugurazione nel 2021 del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man and the Wasp, Star Lord, Gamora, Groot, Black Widow, Black Panther, Thor e tutti i supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel sono pronti per avventure eroiche insieme agli ospiti. Insomma sarà un’esperienza immersiva con gli amati protagonisti dell’MCU.

I nuovi Giardini Incantati che celebrano la natura e la diversità dei personaggi Disney e Pixar

Posizionati di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, i Giardini Incantati saranno formati da sculture cinetiche, che prenderanno vita, celebrando la natura e incarnando la diversità dei personaggi Disney e Pixar. Trenta opere d’arte, che traggono ispirazione da diverse fonti (dalle girandole per bambini all’universo di Salvador Dali, per citarne alcune), saranno installate in dieci diversi giardini tematici e rappresenteranno un’ampia varietà di personaggi: dalle Principesse ai Cattivi. Ad esempio, il Giardino Asiatico riunirà Baymax (Big Hero 6), Mushu (Mulan) e Sisu (Raya e l’Ultimo Drago).

Il Parco Disneyland sarà inoltre ridecorato secondo il tema “iridescente”, con tonalità di blu e viola scintillanti. Effetti luminosi, luci al neon e sculture mobili retroilluminate decoreranno i luoghi principali del Parco Disneyland, come il Gazebo e la stazione di Main Street. La realizzazione di modelli 3D e la produzione artigianale di queste 30 opere d’arte sono state effettuate in collaborazione con esperti produttori di decorazioni situati nell’Ile-de-France.

Dal cibo ai souvenir: le creazioni speciali per il 30esimo anniversario

Per il 30esimo anniversario, i diversi team hanno disegnato oltre 350 nuovi prodotti. Si tratta infatti del più grande programma di sviluppo prodotto mai portato avanti prima d’ora a Disneyland Paris!

Saranno disponibili oggetti per tutti i gusti, così che ognuno possa brillare a proprio modo! Dagli oggetti da collezione in edizione limitata, ai portachiavi, senza perdere di vista gli oggetti più divertenti, i peluche tematizzati per l’Anniversario, gli iconici cerchietti con le orecchie e le felpe.

Inoltre, dal 6 marzo i visitatori potranno scegliere e gustare oltre sessanta diversi piatti succulenti, deliziosi dessert e cocktail esclusivi, preparati con cura dagli chef e dai bartender del Resort. In occasione dei festeggiamenti saranno disponibili anche nuove proposte vegetariane. Tra queste anche un panino vegano, la cui ricetta è stata sviluppata appositamente per il compleanno del parco, e un nuovo waffle salato di patate. E non solo. Nei ristoranti con servizio al tavolo saranno disponibili anche raffinati dessert, come Le Bouquet Final, torta con cioccolato bianco e fragole, servita sotto una cupola, e il delizioso assortimento di macaron ispirati al grande evento.

#DISNEYLANDPARIS30