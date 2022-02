Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, svelato il primo teaser – VIDEO

È iniziato il conto alla rovescia per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Prime Video ha svelato il primo teaser trailer ufficiale della sua serie più attesa del 2022. Lo spot di 60 secondi ha offerto agli spettatori del Super Bowl i primissimi scorci sulla mitica Seconda Era di J.R.R. Tolkien, svelando una leggenda tutta nuova in arrivo da Amazon Studios e dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. Il teaser trailer mostra alcuni dei personaggi – Elfi, Nani e Uomini – interpretati da un cast corale e alcuni dei luoghi che spaziano nell’Arda, e conduce il pubblico in un viaggio pieno di azione, di meraviglia ed emozione, con la magnificenza dello stile cinematografico.

LA STORIA

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo.

Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

QUANDO ESCE

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del potere debutterà in esclusiva su Prime Video venerdì 2 settembre in più di 240 Paesi e territori nel mondo in varie lingue, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.

IL PRIMO TEASER TRAILER