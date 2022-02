Johnny Depp, i fan chiedono un Oscar per l’attore

Per l’edizione 2022 degli Oscar gli utenti di Twitter possono votare il loro film preferito del 2021 con tanto di statuetta virtuale. Tra i più votati l’ultimo film con Johnny Depp, Minamata, diretto da Andrew Levitas e boicottato negli Usa. I fan chiedono a grande voce di far vincere un Oscar a Depp che, a causa della battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard che lo ha accusato di violenza, è stato ‘diseredato’ da Hollywood.

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è per il 27 marzo. In Italia andrà in onda su Sky Cinema la notte tra il 27 e il 28. Presente alla ‘notte delle stelle’ anche l’Italia con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato nella categoria Miglior film straniero. E ancora, con Enrico Casarosa con Luca (Disney e Pixar) candidato a Miglior film d’animazione e Massimo Cantini Parrini nominato per i costumi di Cyrano di Joe Wright.