SAG Awards, l’abbraccio tra Lady Gaga e Bradley Cooper fa (ri)sognare

A Los Angeles magia nell’aria. Ieri si è svolta in presenza la 28esima edizione dei SAG Award, i premi assegnati annualmente dalla Screen Actors Guild, ovvero l’associazione che riunisce gli interpreti americani. Tra gli ospiti Lady Gaga candidata a Miglior attrice protagonista per House of Gucci e Bradley Cooper a Miglior attore non protagonista per Licorice Pizza.

Le due star si sono riabbracciate durante la cerimonia. Un abbraccio che ci ha fatto (ri)sognare. Era il 2019 quando Gaga e Cooper hanno cantato Shallow, canzone di A Star is Born, sul palco degli Oscar. Un duetto intriso di passione, erotismo, cuore e anima che ha incantato tutti. Non sappiamo se tra loro ci sia stato amore ma è innegabile il feeling e l’amicizia che li lega. E l’abbraccio di ieri ne è la dimostrazione.