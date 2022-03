Il fenomeno delle gravidanze precoci rappresenta una vera e propria piaga sociale nei paesi arretrati o in via di espansione ma è presente – e tende ad aumentare – in maniera importante anche in Italia, dove è ormai noto come la generazione Zeta sia privata non solo di un’adeguata educazione sessuale, ma anche

delle informazioni base riguardo un eventuale rapporto intimo. Infatti, nonostante l’età media di parto italiana sia tra le più elevate d’Europa, nel 2016 sono nati 1539 bambini da madri minorenni e se è vero che possono esistere eccezioni, è anche vero che la maggior parte di queste nascite non era affatto prevista.



Il fenomeno della gravidanza in adolescenza è per lo più figlio della disinformazione: alcune ricerche dimostrano che solo lo 0,3% delle under 19 italiane possiede un’adeguata educazione sessuale. Un adolescente su tre fa sesso la prima volta senza utilizzare metodi contraccettivi ed il 30% degli adolescenti continua a non usarli nei rapporti seguenti, anche se occasionali.

Anche nei casi di madri consapevoli, la giovane età materna può influire significativamente sul bambino.

A dimostrarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One nel 2019: i bambini figli di madri under 20 avrebbero il 39% di probabilità in più di fallire il test di ammissione alla scuola primaria negli USA e si verificherebbe quella che gli autori hanno definito una “persistenza della povertà”, fenomeno ben evidente anche in Italia, dove le madri teen sono spesso costrette ad abbandonare gli studi o comunque non riescono a portarli a termine raggiungendo i risultati prefissati.



Inoltre, il rischio è quello di ritrovarsi profondamente dipendenti dalla famiglia d’origine, in un’età in cui l’impulso è invece quello di individuarsi. È chiaro che finché non si opererà in un’ottica di prevenzione – soprattutto nelle scuole – non possiamo aspettarci un calo del fenomeno.

Lo sapevi che:

R&B, è diventata madre la prima volta a dodici anni e la seconda a quattordici. Le gravidanze precoci non hanno però ostacolato la sua grande passione per la musica e non le hanno impedito di divenire la “Regina del Soul”, piazzata dalla rivista Rolling Stones al nono posto tra i 100 artisti più grandi nella storia della musica. Quasi un terzo delle donne latinoamericane è a rischio di diventare madre prima di compiere vent’anni. Si

tratta di un tasso di maternità in età adolescenziale superiore a qualsiasi altra regione, se si eccettua

l’Africa subsahariana, che però è molto più povera. La cultura latinoamericana sembra incoraggiare la

gravidanza adolescenziale, e i governi hanno fatto troppo poco per modificare questo aspetto. Secondo

Claire Brindis, che insegna all’università della California, a San Francisco, alcune ragazze vedono nella

gravidanza una scorciatoia per raggiungere l’età adulta e lo status che essa comporta.

