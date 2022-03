The Batman, per Warner Bros miglior debutto al box office dopo Joker

Esordio strepitoso per l’attesissimo The Batman che, con oltre 700.000 € di incasso nel suo primo giorno di programmazione, ha trionfato al box office italiano conquistando pubblico e critica. Il film, diretto da Matt Reeves con protagonisti Robert Pattinson e Zoë Kravitz, si attesta come miglior opening day dell’anno e miglior opening day Warner Bros. per un titolo internazionale dall’uscita di Joker.

Leggi anche: RECENSIONE| The Batman, Robert Pattinson come non lo avete mai visto

Leggi anche: The Batman, ecco chi interpreta Joker nel film di Matt Reeves

LA STORIA

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Leggi anche: Robert Pattinson: “Ho fatto Batman, ancora non ci credo: il ruolo più importante della mia vita”

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

IL TRAILER