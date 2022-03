Io sono Leggenda, Will Smith e Michael B. Jordan nel sequel

Will Smith e Michael B. Jordan sono stati scelti come protagonisti del sequel di Io sono Leggenda (se non lo avete visto, il film è disponibile su Prime Video), la pellicola del 2007 diretta da Francis Lawrence e con protagonista Smith. Ad annunciarlo i siti Deadline e The Wrap che hanno rivelato il coinvolgimento anche dello sceneggiatore del primo film Akiva Goldsman. La prima storia è ambientata a New York nel 2012. Qui un misterioso virus ha ucciso quasi tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. L’unico essere umano sopravvissuto al contagio è il dottor Robert Neville (Smith) che lotta disperatamente per trovare una cura. Al momento non sappiamo nulla sul nuovo progetto, targato Warner Bros., però possiamo aggiungere che Smith e Jordan figurano anche come produttori con le loro case di produzione Outlier Society e Westbrook Studios.

Io sono Leggenda ha incassato oltre 585 milioni di dollari in tutto il mondo. Un successo che ha investito anche il protagonista, nominato agli Oscar 2022 come Miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard in cui interpreta il papà delle tenniste Serena e Venus Williams.