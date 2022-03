The Batman, Matt Reeves ha svelato il villain del sequel

Dopo il successo al box office italiano di The Batman nel primo weekend in sala, si continua a parlare del capolavoro di Matt Reeves. Il regista ha svelato chi vorrebbe come villain nel sequel del nuovo film sul Cavaliere Oscuro che non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma dalla scena dopo i titoli di coda del film è facilmente intuibile che ci sarà un prossimo capitolo.

Leggi anche: RECENSIONE| The Batman, Robert Pattinson come non lo avete mai visto

Leggi anche: The Batman, ecco chi interpreta Joker nel film di Matt Reeves

Nel primo film sull’Uomo Pipistrello abbiamo visto nei panni dei villain il Pinguino, interpretato da Colin Farrell, Edward Nashton/alias l’Enigmista, interpretato da Paul Dano, Carmine Falcone, interpretato da John Torturro. Nel prossimo cinecomic c’è l’intenzione di raccontare uno dei personaggi mai esplorati al cinema, ma solo nelle serie Gotham e Batwoman. Stiamo parlando di Thomas Elliott alia Hush, amico d’infanzia di Bruce Wayne. Villain diventato uno dei nemici più crudeli di Batman e Catwoman.

Leggi anche: Robert Pattinson: “Ho fatto Batman, ancora non ci credo: il ruolo più importante della mia vita”

“Quale personaggio dei fumetti vorrei portare in un film di Batman? Ce ne sono molti, penso che Hush sia molto interessante, sceglierei lui. Non vuol dire che il prossimo sia davvero lui, voglio solo dire che se se ne avessimo l’opportunità. Siamo ancora alle prime fasi, ho molte idee. Ora non dite che stiamo per fare un film su Hush! Ma sì, è un personaggio che adoro e che vorrei vedere, forse riusciremo a farlo”, ha raccontato Matt Reeves in un Q&A con Twitter Movies.

Inoltre, sono stati già annunciati due serie spin-off: una su Pinguino e una su Gotham PD, dedicata alle vicende di un agente corrotto del Dipartimento di Polizia.