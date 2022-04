Bridgerton 2, Lady Whistledown commenta il finale di stagione

Ancora non ci siamo ripresi dalla seconda stagione di Bridgerton, disponibile su Netflix. A pochi giorni dal debutto, Nicola Coughlan – interprete di Penelope Featherington nonché Lady Whistledown – ha commentato il finale di stagione. L’ultimo episodio non ha soltanto visto l’unione tra Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simon Ashley) ma anche un acceso litigio tra Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) e la sua migliore amica Penelope. Le due hanno messo fine alla loro amicizia (almeno per ora) dopo che Eloise ha scoperto la vera identità di “Pen“.

