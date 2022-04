Da Elodie a sangiovanni. Svelata la line up di Radio Italia Live – Il Concerto

Da Gaia a Blanco, e ancora Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, sangiovanni, Ultimo. È stata svelata la line up del concerto di Radio Italia Live, in programma il 21 maggio in piazza Duomo a Milano. Un live che sa di ripartenza e che vedrà sul palco anche: Coez, Ghali, Irama, Francesco Gabbani, Marracash, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Elodie e Rkomi. Radio Italia festeggia con questi nomi i suoi primi 40 anni di storia.

Come vedere il concerto

Un compleanno che sarà guidato da Luca e Paolo, conduttori per l’ottavo anno consecutivo della manifestazione. Il concerto, in diretta a partire dalle 20.30, sarà trasmesso su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su ‘Hot Bird’ 13 Est, solo in Svizzera su Video Italia HD). E anche su Radio Italia Trend (canale 726 di Sky, 63 di Tivùsat e gratuitamente su Samsung Tv Plus e Rakuten Tv) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

L’evento, totalmente gratuito per chi sarà in piazza, sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) e in streaming e on demand su Now e in chiaro su Tv8.