Tg Scuola – edizione del 3 aprile 2018

Amatrice, una fiaba in note per ricostruire

Mercoledì 28 marzo si è svolto il ‘Viaggio di Luna’ nell’auditorium dell’area food di Amatrice, costruita sulla piana di San Cipriano. Ad aprire l’evento, un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo spettacolo principale e’ stata una divertente ed allegorica fiaba musicale, suonata dall’orchestra degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo di grado dell’istituto onnicomprensivo di Amatrice-Accumuli-Cittareale, diretta dal maestro Andrea Gargiulo. Si tratta dello spettacolo conclusivo di un progetto musicale sperimentale portato avanti dall’associazione ‘Musica Bene Comune’, grazie ai fondi di un bando del ministero dell’istruzione insieme all’istituto Costaggini di Rieti.

Settimana della scienza a Roma, all’I.C. Frignani i bambini diventano maestri

Si e’ chiusa mercoledì 28 marzo, all’istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di ‘Noi bambini maestri di scienza’, la mostra interattiva svolta come da tradizione in occasione della settimana della scienza (21-28 marzo). 250 alunni dalla scuola dell’infanzia alla quinta elementare si sono cimentati nella realizzazione di esperimenti e dimostrazioni animate, illustrando ai visitatori un percorso espositivo che nell’edizione 2018 spazia dalle quattro stagioni ai cinque sensi, dal corpo umano al principio di Archimede, dal ciclo dell’acqua al ciclo vitale di piante, animali e uomo, al ‘Mare, pianeta blu’.

A Milano Dalla Chiesa isprira ‘talent’ idee sulla legalità

Un concorso creativo chiama i giovani a riflettere sul valore della legalita’, partendo dall’esempio di coraggio del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 35 anni fa dalla mafia. L’iniziativa, intitolata “L’Arma dei Carabinieri per la scuola… un’alleanza educativa territoriale”, riparte dalla sinergia tra il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano e l’Ufficio scolastico di Milano, promotori annuali dell’evento, ai quali si aggiunge quest’anno Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Tra gli elaborati presentati, che includeranno disegni, fotografie, composizioni artistiche e videoclip riguardanti la figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ne saranno selezionati nove, le cui classi autrici saranno premiate il 5 giugno in occasione della Festa dell’Arma.

WAYouth, la community di giovani Hackathon

Nasce WAYouth, la community per giovani hackaton che ha l’obiettivo di promuovere e organizzare momenti di confronto nelle scuole. Ai nostri microfoni il racconto di Valentina, tra gli 80 studenti ambasciatori del progetto.

Studentesse a lezione da Eni

Orientare le studentesse a intraprendere un percorso formativo legato allo studio delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. E’ questo l’obiettivo di ‘Think about tomorrow’, l’evento organizzato da Eni a Roma. Le 140 studentesse presenti hanno ascoltato testimonianze di giovani professioniste che hanno raccontato le loro esperienze formative e professionali, per scardinare stereotipi e pregiudizi di genere. “Le professioni tecniche non sono piu’ solo per uomini- ha sottolineato Marco Coccagna, amministratore delegato Eni Corporate University- Il contributo femminile – soprattutto oggi – e’ irrinunciabile in un mondo in trasformazione dove la tecnologia modifica la nostra vita. C’e’ bisogno di voi”.

DALLE SCUOLE:



Liceo Dolci di Palermo

Parte la campagna #tivogliobene con l’obiettivo di ottenere la gestione di un ex magazzino confiscato alla mafia, per crearne uno spazio in cui studenti e abitanti del quartiere possano ritrovarsi.

Liceo Telesio di Cosenza

Vincitore della 3° edizione delle selezioni territoriali della RoboCup Jr Italia della categoria “Rescue Line under 19”.

Liceo Pescarini di Ravenna

Sono 19 studenti gli studenti del Liceo Classico, Liceo Artistico e Scuola Arti e Mestieri Pescarini di Ravenna che hanno partecipato al laboratorio “Shakesapeare si scrive con l’h”, nell’ambito della rassegna “Ravenna libera dalle mafie”.

Liceo Scientifico “Marconi” di Pesaro e Istituto di Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona

Le ragazze e i ragazzi delle due scuole sono stati selezionati per la finale dei campionati studenteschi di Tennis degli istituti superiori (categorie allieve/allievi) per l’anno scolastico 2017/18. La finale si svolgerà a Genova dal 25 al 28 aprile e vedrà partecipare anche la categoria dei singoli.

Liceo Scientifico Statale ‘A. Scacchi’ di Bari

Ospiterà le finali Nazionali delle olimpiadi di astronomia, che si terranno dal 18 al 20 aprile a Bari. A partecipare saranno 80 studenti, provenienti dalle scuole di tutta Italia.