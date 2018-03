Tg Scuola – edizione del 13 febbraio 2018

La consulta studentesca di Salerno dice sì al rispetto

La consulta degli studenti di Salerno ha incontrato le istituzioni, in occasione della giornata contro il bullismo, per parlare di rispetto. All’evento hanno partecipato il procuratore della Repubblica per i minori Patrizia Imperato e il questore Pasquale Errico. A seguire lo psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva Federico Bianchi di Castelbianco ha parlato con i ragazzi presenti. Un’iniziativa voluta fortemente dai ragazzi coordinati dalla docente referente Keyy Volpe.

Alternanza scuola-lavoro alla Dire, il video del Democrito

Ragazzi che “vogliono comandare”, genitori sempre meno educatori e sempre piu’ complici, docenti accondiscendenti. E’ questo il clima in cui sarebbe maturata l’aggressione subita dalla professoressa di Santa Maria a Vico, nel casertano, sfregiata in classe da un alunno 17enne , secondo un campione di romani intervistato dagli studenti del liceo statale ‘Democrito’ di Roma impegnati nel programma di alternanza scuola-lavoro.

Sanremo visto da noi: le pagelle di 15 studenti

“E’ stato proprio un bel festival… E ve lo dice uno che lo segue per la prima volta con cosi’ grande attenzione e costanza”. Sono le parole di Giuseppe De Martino, che sintetizzano il pensiero dei 15 studenti di tutta Italia che hanno partecipato allo speciale ‘Sanremo visto da noi’ realizzato da Diregiovani.it e l’Agenzia di stampa Dire. Per tutte e cinque le serate del festival i ragazzi si sono trasformati in giornalisti e giurati. Hanno valutato le canzoni, i look, i momenti migliori e peggiori. Tra risate e momenti di serieta’ hanno avuto la capacita’ di cogliere i fatti piu’ significativi e di analizzare i testi delle canzoni in gara.

A Caivano la scuola salva dalla strada

Nel bel mezzo del Parco verde di Caivano, un ‘ghetto’ a nord di Napoli, c’è una scuola, l’istituto superiore Francesco Morano che è l’unica speranza per i ragazzi del territorio. Con tenacia e coraggio, la preside Eugenia Carfora da 11 anni lotta contro tutto e tutti per non lasciare i ragazzi senza speranza. La dirigente ogni giorno accoglie gli studenti come una madre farebbe con i propri figli: per offrirgli la possibilità di un futuro, per strapparli dal vortice della droga e della prostituzione. Un territorio difficile, dove la cronaca ha superato la fantasia. Ma dove la scuola svolge un ruolo fondamentale, anche quando non riesce a salvarli tutti.

IL CNR per le scuole

Uno formazione speciale a cura del CNR e De Agostini Scuola per docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Una serie di appuntamenti, da febbraio a aprile,oltre 40 incontri in tutta Italia. Si comincia con ‘Motivare, Coinvolgere e Divertire con la matematica’ a Napoli, Padova e Roma.

Istituto Einaudi di Roma

Gli studenti hanno incontrato il costituzionalista Massimo Luciani per parlare del percorso accidentato dell’ugualianza

Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria

Lo studente Giovanni Errante avrà la possibilità di seguire un percorso di alta formazione scientifica e tecnologica presso il Cern di Ginevra.

I vincitori del primo mini contest di Giornalisti in erba

– Anass Elmiri del Liceo scientifico Ulivi di Parma

– Christian Aversa del Liceo Classico Publio Virgilio Marone

– Alessia Bulzomì dell’I.I.S. “ Piria” di Rosarno

– Fulvia Muliere dell’I.C. “Volino-Croce-Arcoleo” Napoli

– Flavia Giotta, Claudia Mallardi, Stefania Monfreda, Francesca Tamma della scuola media Dante Alighieri di Casamassima

I.C. G. Garibaldi-G. Paolo II di Salemi ( TP)