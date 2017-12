“La notte di Vasco”, su Rai 1 torna il Modena Park

ROMA – Rai 1 ripropone da Modena, il più grande concerto della storia della musica, un evento senza precedenti che ha già polverizzato ogni record al mondo.

Vasco Rossi, il suo popolo, la festa epocale, i colori e le emozioni dei 220.000, il live, una giornata memorabile che Paolo Bonolis, ha raccontato direttamente da Modena Park, agli italiani e al pubblico dell’Eurovisione.

“La notte di Vasco” vi aspetta giovedì 28 dicembre alle 21.25 su Rai 1.

Bonolis presenta “La notte di Vasco”

E’ stato lo stesso Vasco Rossi a scegliere Bonolis per la conduzione.

I due si conoscono- racconta Bonolis in un’intervista a ‘La Repubblica’- dal 1981. La trasmissione era ‘3,2,1 contatto!’.

“Arrivò questo ragazzo, di cui ignoravo le imprese, che si chiamava Vasco Rossi- racconta nell’intervista-. Credo di essere stato uno dei primi ad ospitarlo”.

Non solo.

Nel 2005 Bonolis conduce il festival di Sanremo e fa tornare il Blasco sul palco, accennando prima ‘Vita spericolata’ e poi cantando ‘Un senso’.

Modena Park 2017: la scaletta

Oltre 40 brani per un concerto che resterà nella storia.

Si parte con Colpa d’Alfredo, la cui strofa “Abito fuori Modena, Modena park” ha dato titolo all’evento.

A seguire le canzoni, Alibi, Blasco Rossi, Bollicine e i grandi classici di Vasco.

La festa si chiude con il più grande coro mai esibitosi in Italia sulle note dell’intramontabile Alba Chiara.

Ecco la scaletta completa:

Intro: Così parlò Zarathustra

Colpa d’Alfredo

Alibi

Blasco Rossi

Bollicine

Ogni volta

Anima fragile guest Gaetano Curreri: al pianoforte Jenny, Silvia, La nostra relazione

Splendida giornata

Ieri ho sgozzato mio figlio

Delusa Medley: Delusa, T’immagini, Mi piaci perchè, Gioca con me, Stasera!,

Sono ancora in coma, Rock’n’roll show

Ultimo domicilio conosciuto: guest Maurizio Solieri

Vivere una favola

Non mi va

Cosa vuoi da me

Siamo soli

Come nelle favole

Vivere

Sono innocente

Rewind

Liberi liberi

Interludio 2017, guest Andrea Braido

Acustico: Il tempo crea eroi, Una canzone per te, L’una per te, Ridere di te, Va bene va bene così, Senza parole

Stupendo

Gli spari sopra

Sballi ravvicinati del terzo tipo

C’è chi dice no

Un mondo migliore

I soliti

Sally

Un senso

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

Vasco Modena Park – Il film

L’evento Modena Park è diventato un film cinematografico.

Diretto da Giuseppedomingo Romano (in arte Pepsy Romanoff), “Vasco Modena Park. Il Film” è stato un grande successo al box office alla sua uscita nelle sale lo scorso 4 dicembre.

Oltre due ore di concerto per rivivere il repertorio di una delle voci più rappresentative del rock italiano, arricchite da materiali inediti e dalle riflessioni dello stesso Vasco.