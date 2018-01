“La linea verticale”, Valerio Mastandrea protagonista della nuova fiction Rai

ROMA – E’ disponibile su RaiPlay “La linea verticale”, un drama-comedy con protagonista Valerio Mastrandrea.

Gli 8 episodi, della durata di 25 minuti ciascuno, sono già online per intero sul portale multimediale Rai.

La serie andrà in onda in chiaro in 4 prime serate dal 13 gennaio su Rai 3.

“La linea verticale” è una serie che racconta, in tono surreale e satirico, la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

La storia è raccontata dal punto di vista dei pazienti che, tramite uno stile di racconto libero e formalmente spregiudicato, dipingono un affresco realistico dei casi clinici e, soprattutto, di quelli umani.

La linea verticale – SINOSSI

Il protagonista di La linea verticale è Luigi (Valerio Mastandrea) che scopre di avere un tumore e per questo deve sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Attraverso lo sguardo di Luigi entriamo in un mondo, quello dell’ospedale, di cui tutti conosciamo approssimativamente le regole ma che, esplorato in profondità, riserva straordinarie e tragicomiche sorprese.

La serie si concentra soprattutto sulle vite dei pazienti, non solo quella di Luigi, ma anche dei suoi improbabili compagni di viaggio: Amed (Babak Karimi) un iraniano dalle convinzioni radicali, Marcello (Giorgio Tirabassi) un ristoratore che sa tutto di medicina, Don Costa (Paolo Calabresi) un prete in crisi, Peppe (Gianfelice Imparato) un intellettuale taciturno, decine di anziani “cattivi perché in cattività”.

E poi c’è il personale del reparto: dal professor Zamagna (Elia Shilton), chirurgo di fama e genio assoluto, nonché primario del reparto, fino ai vari addetti che convivono giorno dopo giorno in questo microcosmo fuori dal mondo che ha regole e gerarchie proprie, e rapporti di forza che vengono messi alla prova ogni giorno.

Qui sono tutti operativi, tutti in lotta, ognuno con i propri mezzi.

I medici e gli infermieri per curare i pazienti, i pazienti per guarire e per vivere la vita.