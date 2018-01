Dance Dance Dance 2, al via la nuova edizione su Fox Live

ROMA – Dopo il successo della prima stagione del talent show di danza, Dance Dance Dance 2 è pronto a partire con nuovi concorrenti e una new entry alle redini del programma.

Al posto di Diego Passoni, compagno di avventura di Andrea Delogu nella prima stagione di #DDDance, ci sarà Nicolò De Devitiis.

Il giovane inviato de Le Iene si lancerà in questa nuova esperienza a ‘colpi di bacino’, lasciando a casa la sua uniforme da ‘iena’ e Diletta Leotta, con la quale conduce Goal Deejay.

L’esuberante Andrea Delogu e il simpatico Nicolò De Devitiis dovranno guidare le esibizioni delle otto coppie vip che si sfideranno sul palco di Dance Dance Dance 2 nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical e film.

Appuntamento mercoledì 17 gennaio alle 21.10 su FoxLife, canale 114 di Sky e in replica in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando) dal 19 gennaio.

Dance Dance Dance 2, il cast artistico

L’attore Giulio Berruti (noto per la sua interpretazione nei film ‘10 regole per farla innamorare’ e in ‘Tutte lo vogliono’, nelle serie televisive ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’ e ‘Squadra Antimafia – Il ritorno del boss’) in coppia con l’attrice e modella Cristina Marino (‘Amore 14’, ‘Un passo dal cielo 4’)

Il sempreverde Marco Delvecchio (bomber della Roma e della Nazionale italiana) in coppia con la figlia Federica.

Luca Marin in coppia con Valentina Pegorer, modella e conduttrice nonché dolce metà del campione di nuoto.

Frank Chamizo (campione di lotta) che danzerà con Carlotta Ferlito (campionessa di ginnastica artistica e star del programma targato MTV ‘Ginnaste – Vite parallele’)

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi

Roberta Ruiu (ex componente delle ‘Lollipop’ e influencer) in coppia con Tommaso Zorzi (uno dei protagonisti del programma MTV ‘#Riccanza’

L’attore Dino Abbrescia (‘Cado dalle nubi’, ‘Io che amo solo te’, ‘Sei mai stata sulla Luna’ ‘Distretto di polizia’ stagione 10 e 11, ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi’, Sei mai stata sulla Luna) in coppia con la dolce metà nonché attrice Susy Laude (‘Beata Ignoranza’, ‘Ti stimo fratello’, ‘Ti ricordi di me?’, ‘Distretto di Polizia’ stagione 6 e 10, ‘Tutti pazzi per amore’).

L’attore Michelangelo Tommaso (‘Un posto al sole’) ballerà con l’attrice Samanta Piccinetti (‘Un posto al sole’).

Dance Dance Dance 2, i volti del cast

La seconda stagione di Dance Dance Dance è prodotta da Talpa Italia.

La co-produzione Fox Networks Group Italy e TV8 andrà in onda dal 17 gennaio 2018 in prima TV su FoxLife e in prima visione in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando) dal 19 gennaio 2018.