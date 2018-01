Su VH1 programmazione speciale sugli U2

ROMA – VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat, ha previsto per la serata di sabato 27 novembre un appuntamento speciale per riascoltare i più grandi successi degli U2, storica band irlandese attiva dal 1976 e originaria di Dublino.

Il gruppo, guidato dal frontman David Howell Evans, in arte Bono, in più di 40 anni di carriera ha venduto oltre 170 milioni di dischi e ricevuto il maggior numero di Grammy Awards per una band, ben 22 premi.

U2 Live in London

A partire dalle ore 19.00 andrà in onda U2 live in London, un concerto speciale registrato per la BBC a novembre dello scorso anno negli storici studi di Abbey Road, in cui i Beatles registrarono l’omonimo disco di enorme successo, prima di sciogliere la band.

In questo live, trasmesso IN PRIMA TV ASSOLUTA su VH1, gli U2 si esibiscono con i brani più famosi del loro repertorio, With or Without You, Beautiful Day, All I Want Is You, ma anche alcune canzoni tratte dal loro ultimo album Song of Experience. Si tratta di un live particolare e imperdibile in cui la band è accompagnata da un coro e da un’orchestra composta da 38 musicisti.

Per l’occasione gli U2 hanno voluto rendere omaggio ai Beatles ricreando la famosa copertina in cui attraversano insieme la strada in Abbey Road.

Best of U2

L’atteso appuntamento è preceduto, a partire dalle ore 18.00 dalla rotazione Best of U2.

Attraverso i video musicali più belli, ripercorreremo insieme la loro quarantennale carriera, tra i capolavori senza tempo tra cui si annovera prima tra tutti One, ballata che racchiude magistralmente temi come l’amore, la fede spirituale e la giustizia sociale.

Tra gli altri video di brani indimenticabili non mancheranno All Because of You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Where the Streets Have No Name e Sunday Bloody Sunday.