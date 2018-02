God of War per PS4 disponibile dal 20 aprile. Pre-ordine aperto

ROMA – Nuova luce sul mondo di Kratos nell’ottavo capitolo di God of War per PS4.

In questa avventura, sviluppata da SIE Santa Monica Studio e pubblicata in esclusiva da Sony, il vendicativo semidio dovrà affrontare una nuova sfida.

Ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni, un mondo ostile e spietato che dovrà affrontare per insegnare a suo figlio come sopravvivere.

God of War uscirà in esclusiva PlayStation 4 il 20 aprile 2018.

E’ già possibile effettuare il pre-ordine su PlayStation Store, Amazon, Game Stop e gli altri rivenditori online.

God of War per PS4

Il dio della guerra è cambiato… e questo non è più il Kratos che conoscevi.

Preparati a percorrere sentieri inesplorati in questa nuova versione di una storia divenuta leggenda. Unisciti a Kratos mentre affronta un viaggio introspettivo di formazione e violenza, spinto dal desiderio di rappresentare un modello positivo per suo figlio. In un mondo popolato da mostri, draghi e dei, le responsabilità che gravano sulle sue spalle sono enormi. E quando la tua vita è segnata dal sangue e dal caos, come puoi impedire che gli errori del passato compromettano il futuro?

Un nuova era pericolosa

Questa sorprendente rielaborazione di God of War individua gli elementi fondamentali della serie (combattimenti impegnativi, dimensioni mozzafiato e una storia coinvolgente) per fonderli in una nuova luce.

Una nuova e ardita storia

Nella sua nuova veste di mentore e protettore di un figlio intezionato a conquistare la stima del padre, Kratos ha davanti a sé l’inaspettata opportunità di imparare a gestire la rabbia che lo ha sempre caratterizzato. Interrogandosi sull’eredità oscura trasmessa al figlio, spera di poter rimediare alle mancanze e agli orrori del proprio passato.

Un mondo ancora più oscuro

Immerso in foreste, montagne e regni incontaminati tipici del folklore nordico, dovrai districarti in una nuova terra corredata da un pantheon di creature, mostri e dèi.

