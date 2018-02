ROMA – Bandai Namco ha rilasciato il primo gioco di Tekken per smartphone ufficiale, gratuito sia per iOS che per Android.

Animazioni sorprendenti e sistema di gioco intuitivo fanno del titolo uno dei migliori adattamenti videoludici per mobile attualmente disponibili.



Tekken per smartphone: le caratteristiche

MODALITÀ STORIA

Combatti nel corso di una campagna su mappa con incontri unici e potenti boss.

Assembla squadre specializzate per affrontare missioni uniche

Esplora scenari dinamici per scoprire sfide avvincenti e ricompense

SFIDA DOJO – Battaglie VS online

Assembla una squadra e combatti contro i tuoi nemici nella modalità VS online

Le classifiche consentono ai giocatori di progredire e di confrontarsi con i migliori giocatori nel mondo

Registra e carica i tuoi stili di combattimento personalizzati nell’IA del tuo dojo, per una maggior autenticità

EVENTI DAL VIVO – Nuovi contenuti da provare ogni giorno

Gli Eventi dal vivo offrono contenuti in rotazione giornaliera, settimanale e mensile. Una nuova esperienza ogni volta che giochi!

Eventi speciali a tema forniscono incontri ed esperienze uniche

Personaggi rari e contenuti disponibili durante gli eventi speciali

I personaggi

In TEKKEN mobile puoi ottenere più di 20 personaggi, ognuno con il suo stile di combattimento e la sua affinità elementale, e molto altro.

Ciascun personaggio ha 4 diversi livelli di rarità.

Più alto il livello, migliori saranno le sue caratteristiche e la sua skin.

Puoi potenziare e sbloccare le mosse speciali uniche per ciascun personaggio e creare il tuo stile di combattimento personalizzato.

Battaglia locale testa a testa

Questa modalità ti consente di collegare il tuo smartphone con un amico e combattere ovunque e in qualsiasi momento.