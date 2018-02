La Capitale si tinge di bianco: uno scenario suggestivo e glaciale – FOTO

ROMA – L’allerta meteo lanciato nelle ultime ore si è avverato. Questa mattina la Capitale si è risvegliata completamente innevata. Un silenzio assordante è calato su Roma, rendendo più suggestiva la città.

I fiocchi di neve non hanno risparmiato nemmeno il litorale romano: Fregene, Fiumicino e Ostia hanno avuto un candido buongiorno. Sul fronte studenti, scuole chiuse in tutta la città. Per il trasporto pubblico, invece, è scattato il piano neve: regolari linee metro e solo alcune linee bus dotate di gomme termiche.