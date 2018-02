ROMA – Una carriera di fama mondiale lo precede. Milioni di album venduti e tantissimi fan sparsi in tutto il mondo, dall’America del Sud a Latina passando per la Spagna. Vodafone Italia lo ha scelto come volto e voce dell’azienda. L’artista in questione è Tiziano Ferro.

La compagnia telefonica ha avuto l’onore di battezzare il cantante nel mondo della pubblicità: “Le storie sono ovunque. Le storie sono sempre. Ed è bello condividerle“. Questo è lo slogan dello spot speakerato dalla voce inconfondibile del nostro ‘Tiziano Nazionale’.

Ad accompagnare la campagna pubblicitaria è una versione strumentale di ‘Solo è solo una parola’, il nuovo singolo della pop star made in Italy.

Vodafone Italia ha (ri)fatto centro. Dopo il successo della campagna con il rapper Ghali, la compagnia telefonica presenta uno spot con uno stile grafico orginale, dinamico, giovane e social. Infatti è ispirato alle stories che milioni di utenti pubblicano ogni giorno sul proprio profilo Instagram, Facebook o Whatsapp.

Tiziano Ferro per Vodafone Italia, lo spot